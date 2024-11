Napoli est cooperazione pubblico-privato per l’innovazione | domani il confronto tra imprese e istituzioni

Leggi tutto su Ildenaro.it

Dopo la presentazione, il mese scorso, del progetto di Piazza Garibaldi, la prima esperienza in Italia di co-gestione-privata di uno spazio urbano complesso come quello antistante una stazione centrale ferroviaria di una grande metropoli, l’Associazione Est(ra)Moenia organizza una occasione ditrapubbliche,private e gli attori sociali coinvolti nei processi di rigenerazione urbana e sviluppo di una area che da Porta Capuana si spinge fino al territorio orientale di, Gianturco, San Giovanni a Teduccio, Ponticelli, Portici. Al centro dell’iniziativa, il convegno in programma venerdì 8 novembre 2024, presso l’Aula Magna della Developer Academy di San Giovanni a Teduccio,(Corso Protopisani) 70 dal titolo “LaperEconomica, Sociale e Culturale dell’Area Orientale di”, organizzato da Est(ra)Moenia.