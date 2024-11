Spazionapoli.it - Lobotka, ancora dubbi su Inter-Napoli: cosa trapela sul rientro

Leggi tutto su Spazionapoli.it

Stanislavpotrebbe rientrare per la sfida tra, ma la situazione èincerta: tutte le ultime novità suldel centrocampista slovacco. In casaè grande attesa per il ritorno in campo contro l’: gli azzurri hanno l’obiettivo di rifarsi dopo la grande batosta subita domenica scorsa dall’Atalanta, allo stadio Diego Armando Maradona. Il primato in solitaria in classifica è da difendere se i partenopei vogliono continuare a coltivare concretamente le speranze Scudetto, anche se la corsa al titolo, per ora, sembra aperta a ogni scenario, anche quello più sorprendente. Ma è chiaro chepuò rappresentare un vero e proprio snodo per le due squadre, che sono definite da buona parte degli addetti ai lavori le favorite per la vittoria finale.