Ilfattoquotidiano.it - “Il fallimento è non raggiungere ciò che gli altri si aspettavano da noi”: la crisi delle nuove generazioni tra incomunicabilità e suicidi in “Shame Culture”

Una società che chiede sempre tanto, troppo e tutto. I ragazzi di oggi confusi e messi nel frullatore della performance a tutti i costi. Spesso sono giovani, troppo, per avere le spalle larghe e non essere sopraffatti dal mondo esterno con tutte le complicazioni possibili immaginabili. Sono solo alcuni dei tempi di “”, in scena al Teatro Elfo Puccini di Milano fino al 10 novembre. Uno spettacolo importante creato dal collettivo Asilo Republic e portato in scena da tre giovani attori di rara sensibilità artistica come Anna Bisciari, Marco Fanizzi e Vincenzo Grassi, che sempre per lo stesso collettivo porta in scena anche “L’Isola di Arturo”, un monologo ispirato al celebre romanzo di Elsa Morante. I tre attori in alternanza vestono i panni di figli e genitori ad evidenziare l’incapacità e la difficoltà di comunicazione.