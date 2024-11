Dailymilan.it - FOTO – Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme!

Leggi tutto su Dailymilan.it

L’attaccante del Milane la sua ormai ex mogliesono stati visti nuovamentecon i figli. Ecco ladi? L’attaccante del Milan e la sua ormai ex moglie sono stati avvistati nuovamentein giro per le strade di Milano con i loro quattro figli. Come si vede nelle immagini riportate sul settimanale Chi, i due si sono dati appuntamento in zona Brera per pranzare. Questo a distanza di ormai diversi mesi dall’annuncio della separazione. Unritorno di fiamma quindi? No, semplicemente un pranzo in famiglia per il bene dei propri figli, la cosa a cui lo spagnolo tiene di più al mondo: “I nostri quattro figli senza dubbio sono la cosa migliore che abbiamo fattoavrà sempre un posto speciale nel mio cuore, quello che abbiamo vissuto è stato incredibile è un grande insegnamento”.