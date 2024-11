Oasport.it - F1, Gabriel Bortoleto: “Sapevo che la chance sarebbe arrivata, in Audi progetto di lunga durata”

Oggi èl’ufficialità:correrà dall’anno prossimo in Formula 1. Sono stati infatti licenziati i piloti attualmente in Kick Sauber, ossia Guanyu Zhou e Valtteri Bottas, per lasciare spazio in(fino al 2025 sempre Sauber) a Nico Hulkenberg e proprio a. Queste le parole del giovane brasiliano classe 2004 riportate da alcuni media: “Come potete immaginare per me è una giornata molto speciale, diventare un pilota titolare in Formula 1 è qualcosa che accade una volta nella vita, mi sto godendo il momento”. “Essendo giovane, vuoi sempre cercare di arrivare in F1 il prima possibile e ho sempre creduto che un giornopotuta arrivare l’occasione giusta. Quando ho parlato con Mattia Binotto per la prima volta si è discusso guardando il lungo periodo e non solo il prossimo anno, tutto molto chiaro e semplice”.