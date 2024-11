Romadailynews.it - Cina: grande maggioranza di entita’ commerciali proviene dal privato

Pechino, 06 nov – (Xinhua) – Entro la fine di settembre 2024, il numero di imprese private inaveva superato le 180,86 milioni, rappresentando il 96,37% del totale delledel Paese, ha dichiarato oggi l’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato. Del totale, 55,54 milioni erano imprese private, mentre oltre 125,32 milioni erano attivita’ autonome. Un gran numero diprivate sono impegnate nel settore dei servizi, in categorie come l’alberghiero e la ristorazione, i servizi ai residenti, il commercio all’ingrosso e al dettaglio, nonche’ i trasporti, lo stoccaggio e i servizi postali, ha rivelato l’amministrazione. Laha da tempo promosso lo sviluppo del settoree ha costantemente perseguito la creazione di un ambiente imprenditoriale orientato al mercato, basato sulla legge e internazionale.