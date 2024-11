Inter-news.it - Champions League, oggi Inter-Arsenal +8: partite e diretta TV

Leggi tutto su Inter-news.it

Mercoledì diper la quarta giornata della fase campionato concome big match, dopo che ieri sono cadute due big come Manchester City e Real Madrid. Si parte alle 18.45, in serata anche l’Atalanta: la partita del Meazza sarà l’unica instreaming.– 4ª GIORNATA Club Brugge-Aston Villa mercoledì 6 novembre ore 18.45 –TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 253 Shakhtar Donetsk-Young Boys mercoledì 6 novembre ore 18.45 –TV Sky Sport 254 Bayern Monaco-Benfica mercoledì 6 novembre ore 21 –TV Sky Sport 254 Feyenoord-Red Bull Salisburgo mercoledì 6 novembre ore 21 –TV Sky Sport 256mercoledì 6 novembre ore 21 –streaming Amazon Prime Video PSG-Atlético Madrid mercoledì 6 novembre ore 21 –TV Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e TV8 Sparta Praga-Brest mercoledì 6 novembre ore 21 –TV Sky Sport 257 Stella Rossa-Barcellona mercoledì 6 novembre ore 21 –TV Sky Sport 255 Stoccarda-Atalanta mercoledì 6 novembre ore 21 –TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252 Per ogni blocco diin contemporanea sarà possibile seguireGolsui canali Sky Sport Uno (ore 18.