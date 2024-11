Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi 28 ottobre – 3 novembre: dischi di platino per Coldplay, Anna e Tony Effe

: nella settimana dal 28al 3sono stati annunciati idiper Parachutes deiedper il suo primo EP Lista 47. Parachutes, album che ha segnato il debutto nel mondo musicale deinel 2000, trascinato dalle hit Trouble e Yellow, conquista il doppio disco. Lista 47, primo EP di, regina delle chart dell’ultima estate con Vera Baddie, ottiene il, risultato condiviso con Violator dei Depeche Mode. Dave Gahan e soci con il settimo lavoro in studio pubblicato nel 1990 e che ha venduto oltre 15 milioni di copie, venivano consacrati al successo mondiale. Per quanto riguarda l’oro, questa settimana raggiungono l’obiettivo The Blueprint 3 di Jay Z, contentente la super hit Empire State Of Mind realizzata con Alicia Keys e Containters di Night Skinny, album che alla sua release ha raggiunto la vetta della chart