Capolavoro Milan Real Madrid battuto 3-1 al Bernabeu Fonseca ritrova il miglior Leao

La serata perfetta. Forse anche qualcosa in più: unche tutti ricorderanno anche tra molti anni. Ildi Paulofa une batte 3-1 ilal. Tre punti fondamentali per il cammino europeo dei rossoneri, che salgono a quota 6, eguagliando proprio i blancos, in un momento in cui il calendario offrirà impegni meno difficili: Slovan Bratislava, Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria le prossime avversarie. Un’occasione persa invece per la Juventus di Thiago Motta e il Bologna di Vincenzo Italiano. La prima pareggia 1-1 sul campo del Lille in una partita che ha visto i bianconeri mostrare un buon livello di gioco, mentre i rossoblù subiscono una sconfitta per 1-0 in casa e hanno quindi bisogno di un miracolo per scalare la classifica, anche alla luce dei prossimi impegni: Lille, Benfica, Dortmund e Sporting Lisbona.