Torresi dal centro alle periferie | A gennaio le bancarelle del mercato ritorneranno in piazza del Popolo

Non è un uomo da grandi discorsi l’assessore Mauro, semmai è più portato per risolvere problemi, cercare soluzioni e azioni concrete. Due parole se le concede tra un’emergenza e l’altra, durante una giornata che si è aperta affrontando il problema, appunto, del traffico dei pullman di fronte al biennio del Montani: "C’è un cantiere importante e molte auto in sosta, il rischio è che i pullman debbano fermarsi in mezzo alla strada per far scendere i ragazzi. Io credo che potremo liberare i parcheggi destinando agli insegnanti e al personale della scuola il comodo parcheggio coperto dell’area Vsi. Stiamo ragionando su una possibile soluzione". Proprio i parcheggi sono una delle soddisfazioni del vice sindaco e assessore alla viabilità, al commercio, alla polizia municipale. "Col sindaco abbiamo lavorato all’idea di rendere tutti gratuiti i parcheggi comunali, è una soluzione possibile e utile per restituire vitalità, soprattutto alstorico".