Statuto Figc, passa la linea Gravina. La Lega Serie A pronta al ricorso

Canta vittoria il presidente federale Gabriele, ma laA, alla fine, qualche concessione l’ha avuta e non si può parlare in nessun modo di un voto che abbia sancito un immobilismo per il nostro calcio, anche se tutti gli emendamenti proposti dai club sono stati bocciati. Sonote ieri con l’83% dei voti favorevoli, all’assemblea straordinaria dellaa Fiumicino, le modifiche allofederale proposte proprio dal numero uno di via Allegri. Dodici club del massimo campionato si sono astenuti, otto hanno invece dato voto contrario. Un’opposizione solo relativamente compatta, quindi. LaA aumenta la propria rappresentanza dal 12 al 18%, con quattro consiglieri federali rispetto ai tre precedenti. Anche laB vede salire il proprio peso dal 5% a 6%, con un consigliere in più.