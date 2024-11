Sara Sharon Joy | Bergamo torna in piazza contro la violenza di genere Da inizio anno oltre 1000 chiamate d’aiuto

Leggi tutto su Bergamonews.it

. Lunedì 25 novembre le strade disi riempirdi nuovo di persone che vogliono dire basta alla. Dopo i fatti tragici di Costa Volpino, con l’uccisione diCentelleghe, e quelli degli ultimi mesi in cui hperso la vitaVerzeni e Joy Omoragbon, una grande manifestazione viene organizzata dalla ‘Rete bergamascaladi’ che chiede l’adesione di tutta la società civile, enti, istituzioni, associazioni e singole persone: per costruire una società e un mondo che prescindano dallanelle relazioni, tra stati, tra persone sempre più giovani, con vittime sempre più giovani. La manifestazione, che si tiene in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione dellasulle donne e di, partirà alle 18 dale Marconi, antistante alla stazione ferroviaria di, per snodarsi nel centro cittadino fino all’arrivo inPontida.