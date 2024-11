Lettera43.it - Royal Family, la regina Camilla ha un’infezione toracica: annullati gli impegni pubblici

Il 2024 continua a essere un anno complicato per i membri della. Dopo il cancro diagnosticato a Re Carlo nel febbraio scorso e quello annunciato da Kate Middleton un mese più tardi, a stare male stavolta è laconsorte.haper cui ha dovuto annullare «con suo grande rammarico» tutti gliprevisti in settimana. I medici di corte, come ha annunciato Buckingham Palace, hanno consigliato alla 77enne moglie del re un «breve periodo di riposo». Nella nota si legge che«spera vivamente di riprendersi in tempo» per partecipare agli eventi del Remembrance Day, in cui si ricorda nel Regno Unito la fine della Prima guerra mondiale avvenuta l’11 novembre del 1918. Non è stato precisato il tipo di infezione riscontrata. LEGGI ANCHE: Kate Middleton, primo impegno pubblico ufficiale dopo la chemio Re Carlo III e ladurante la visita in Australia (Getty Images).