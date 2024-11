Lopinionista.it - Nato, Meloni: “Accanto a pilastro Usa serve solido pilastro Europa”

ROMA – “Abbiamo discusso di come rafforzare l’alleanza nel suo complesso. Come sapete noi sosteniamo da sempre la necessità che alnordamericano dellasi affianchi uneuropeo, è una visione che condividiamo con il nuovo Segretario Generale e condividiamo il fatto che è essenziale per tutti noi lavorare a un’industria europea della difesa che sia innovativa, che sia competitiva, che sfrutti la complementarietà tra lae l’Unione Europea”. E’ quanto ha detto la presidente del consiglio, Giorgia, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al segretario generale dellaMark Rutte. L'articolo: “Usa” L'Opinionista.