Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 5 novembre

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024 Ariete Innumerevoli personaggi del passato appartengono al vostro segno, e tutti vengono ricordati anche come amanti di valore: Napoleone, Mata Hari. voi avete messo un po' da parte le vostre virtù amorose, perché troppo concentrati sul guadagno e sul successo, adesso però avete l'occasione di riscattarvi. Marte guerriero e amante, è ora capace di vincere ogni vostra resistenza. Fortuna. Toro Anche la vita sentimentale sarà decisamente più serena, grazie all'eclettico Mercurio non più in opposizione dal segno dello Scorpione, Venere diventerà bellissima con Plutone, questi sono aspetti piuttosto fortunati per i soldi: soluzioni oggi stesso.