Il voto per corrispondenza Due docenti Usa in città | | Abbiamo scelto Harris

La febbre Usa è altissima: da qui a poche ore si conoscerà il nome del nuovo presidente degli Stati Uniti. Kamalao Donald Trump? Le ricadute della scelta dei cittadini americani si faranno sentire in tutto il mondo e proprio per questo anche in Italia sono in tantissimi a seguire con il fiato sospeso l’attesissimo ‘election day’. Ma come vivono la giornata elettorale i cittadini americani che vivono in Italia? Carolyn Kadas, viene dall’Oregon e vive in Italia da 28 anni. A Forlì insegna nell’ambito di un master di Scienze Politiche: "Ho già avuto modo di votare pere ho dato la mia preferenza a Kamala. La mia scelta non è convinta al cento per cento, dato che non condivido le posizioni diin campo di politica estera, ma trovo di gran lunga che sia il male minore".