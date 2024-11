Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 4 novembre, undicesima puntata

Leggi tutto su Superguidatv.it

Si è da poco conclusa l’del, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda lunedì 4con le ultime. Il racconto della diretta della 11adeldi lunedì 4Ladeldi lunedì 4è iniziata con l’ingresso in studio di Alfonso Signorini. Dopo il consueto saluto alle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, il conduttore ha presentato Diletta Leotta in partenza con la nuova edizione de La talpa. Intanto nella casa si parla della conoscenza in corso tra Lorenzo e Shaila che divide gli inquilini nella casa. In tanti non credono al loro amore, in particolare Mariavittoria Minghetti che ha un confronto molto acceso con Shaila Gatta.