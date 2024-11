Lanotiziagiornale.it - “Dal governo risorse inadeguate”, allarme dell’Alleanza contro le povertà

Leggi tutto su Lanotiziagiornale.it

In un Paese in cui ogni giorno lamorde più forte, la legge di Bilancio non contiene le risposte concrete e strutturali che la drammatica situazione imporrebbe. È questo il giudiziolein Italia, sigla che unisce un ampio numero di soggetti sociali tra cui Acli, Arci, Caritas, Cgil e Cisl, espresso in audizione alle Commissioni riunite Bilancio dei due rami del Parlamento. Laassoluta in Italia è una realtà che ormai coinvolge stabilmente oltre 5,7 milioni di persone, il 9,7% della popolazione, come attestano i più recenti dati dell’Istat. Numeri che non conoscono sosta e che, piuttosto, disegnano un panorama di crisi sistemica, diffusa e consolidata, in cui l’8,4% delle famiglie italiane vive al di sotto di una soglia di dignità minima. A fronte di questo quadro, ci si aspettava dalun piano all’altezza.