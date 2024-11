Lopinionista.it - Antonino torna con “Hallelujah – Il Concerto di Natale”

MILANO –puntuale come ogni anno l’appuntamento con i grandi classici di& Musica: un binomio imprescindibile che evidenzia parte del nostro humus culturale: la musica è un elemento essenziale per rendere più solenne un evento e più grandiosa una qualunque festa. A dimostrazione di questo assioma la musica è stata sempre un componente importante durante le festività natalizie. Anche i canti diovviamente sono cambiati e sonorità e testi si sono fusi con le nuove tendenze moderne dell’era tecnologica facendo avvicinare alle xmas songs le nuove generazioni. E quale strategia migliore se non coinvolgere un artista comeamato da un pubblico sempre più trasversale. Brani senza tempo, rivestiti con nuovi arrangiamenti, che suscitano sempre una grande commozione in chi li ascolta.