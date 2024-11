Ilfattoquotidiano.it - Usa 2024, una campagna elettorale lunghissima ma nessun progetto credibile

Gli Stati Uniti sono un Paese scollato che non si riconosce più in una tavola di valori comuni. E’ un esito di lungo periodo legato alla mancata volontà di governare il mutamento (sia delle amministrazioni repubblicane che di quelle democratiche) in un mondo che l’economia globale – prodotta in primis dagli Usa – rende sempre più veloce. I positivi dati economici non garantiscono più certezze sulla solidità del sistema sociale. Dal 2009 è ripartita la ripresa dell’economia inanellando (tranne la breve parentesi della pandemia) dati positivi: incremento del Pil, buone performance di borsa (Nasdaq e Nyse) e tasso di disoccupazione attestato attorno al 4%. Già dal primo quadrimestre del 2021 l’economia era tornata sui livelli pre Covid (fonte Ispi) restando poi esente dall’incaglio della crisi energetica europea. La crescita però non ha raggiunto tutti gli strati della popolazione lasciando una vasta area di impiego saltuario e sottopagato.