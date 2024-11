Thesocialpost.it - Striscia la notizia” fatta fuori dal big: “Non fa abbastanza ascolti”

In un clima di competizione accesa per la fascia dell’access prime time, “Affari tuoi” su Rai 1 sta dominando gliserali sotto la conduzione di Stefano De Martino, riuscendo a superare costantemente i principali rivali come “la” su Canale 5 e altre offerte televisive concorrenti. Questo successo ha spinto Mediaset a considerare un’importante svolta nella sua programmazione, poiché “la”, storico programma diretto da Antonio Ricci, sta attraversando un periodo di crisi conin netto calo rispetto a “Affari tuoi”. Secondo indiscrezioni riportate da Bubinoblog, Canale 5 starebbe pensando di sostituire “la” con un altro programma di intrattenimento molto popolare: “Avanti un Altro!”, condotto da Paolo Bonolis. Questa mossa, qualora venisse confermata, rappresenterebbe una svolta significativa, considerando il lungo percorso di “la” nell’access prime time.