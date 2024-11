Inter-news.it - Stankovic: «San Siro, che emozione! Una gran parata»

Leggi tutto su Inter-news.it

Filipdopo Inter-Venezia terminata sul risultato di 1-0, su Inter TV si è detto felicissimo per la sua prestazione, sottolineando ledi emozioni vissute prima da piccolo (grazie al padre Dejan), e poi da calciatore.DE PRESTAZIONE – Filipemozionatissimo per la sua prestazione in Inter-Venezia, ha parlato così dopo la partita: «È stata unadetornare a San, sono contento della mia prestazione. Lapiù difficile? Penso quella su Calhanoglu, non l’ho vista partire. Ha calciato molto forte. Ho vissuto tante emozioni da piccolo a San, sia da piccolo con mio padre, sia da giocatore con Conte quando abbiamo vinto lo scudetto. Ci siamo concentrati su di noi, sapevamo di incontrare unade squadra. Cerchiamo di fare un’altrade prestazione. Saluto o arrivederci? Non lo so (ride, ndr)».