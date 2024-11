Corrieretoscano.it - Severa lezione da Brescia per la Rari Nantes Florentia di pallanuoto

– An8-21: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco 1, C. Di Fulvio, T. De Mey 1, N. Hofmeijer, T. Turchini 1, G. Cardoni 1, S. Sordini 1, N. Benvenuti, G. Bini 3, C. Mancini, G. Gioia, F. Bambi. All. MinettiAN: T. Baggi-necchi, M. Del Basso 1, S. Guerrato 2, F. Faraglia 3, A. Balzarini 1, T. Gianazza 1, V. Dolce 2, M. Giri 1, J. Alesiani 2, F. Ferrero 5, M. Irving 3, N. Casanova, P. Borsarini. All. BovoARBITRI: Pinato e BraghiniNOTE: Parziali 2-7 1-6 3-3 2-5 Spettatori 150 circa. Nel terzo tempo per lain porta Gioia. Superiorità numeriche:3/11,4/9 + 2 rigori. Nessuno uscito per limite di falli. FIRENZE – Nel quarto turno della regular season maschile ilnon fa sconti e condanna laalla prima sconfitta della stagione.