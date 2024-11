Quotidiano.net - Roma, 12enne accoltella compagno nel cortile della scuola e fugge. Poi chiama i carabinieri

Leggi tutto su Quotidiano.net

, 4 novembre 2024 – Hato unnel, proprio davanti all’istituto scolastico che entrambi frequentano. Autrice dell’aggressione una ragazzina di 12 anni che, dopo aver ferito il coetaneo con un paio di fendenti, è scappata a piedi e poi ha contattato i. L’aggressione è avvenuta stamattina poco prima delle 8 in un comune alle porte di. Il ragazzino, portato all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di, non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato una ferita superficiale al petto e altre ferite lievi a una mano, evidentemente nel tentativo di difendersi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la ragazzina avrebbe colpito ilcon un coltello da cucina, che poi è stato recuperato daistazione Santa Maria delle Mole intervenuti neldell’istituto scolastico.