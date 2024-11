"Parthenopemania", a Napoli t-shirt e statuine a San Gregorio Armeno

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 4 nov. (askanews) – Aè scoppiata la, mentre in sala il film di Paolo Sorrentino “Parthenope” ha sbancato il box office lo scorso weekend. A SanFerrigno ha già fatto la statuina di Greta Cool e su ebay si vendono manifesti e locandine che tra i ragazzi sono diventati oggetti da collezione. Vanno a ruba anche le magliette che spontaneamente hanno messo in vendita con le frasi del film e la scritta “J’adore Sorrentino” e “J’adore Parthenope”. Non poteva mancare il tocco del celebre maestro pizzaiolo Enzo Coccia che ha inventato la Pizza Parthenope, mentre il brano “Era già tutto previsto” di Cocciante è salito al primo posto nella viral 50 di Spotify. L'articolo “”, at-a Sanproviene da Ildenaro.it.