Thesocialpost.it - Margot Sikabonyi, Maria di Un medico in famiglia: “Ora insegno yoga e vedo gli angeli”

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Dopo aver interpretatoMartini in Uninper nove stagioni,ha deciso di allontanarsi dalla celebrità per riconnettersi con la natura. Ora insegnae condivide riflessioni sulla centratura spirituale, anche se non ha abbandonato del tutto la carriera da attrice: “Perché scegliere? Ogni attore deve fare un percorso olistico di centratura, se no finisce in overdose in una stanza da solo”. In un’intervista recente,ha raccontato il peso del successo precoce: “Arrivavano offerte, il salumiere non mi faceva pagare la merenda. Ma non trovavo gioia in niente. Appena ho avuto 18 anni, sono scappata, cercando qualcosa, non sapevo cosa”.