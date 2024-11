Oasport.it - LIVE Paolini-Sabalenka 3-6, 2-1, WTA Finals 2024 in DIRETTA: la n.1 del mondo recupera il break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Risposta carica e sulla riga perprova ugualmente ad accelerare con il rovescio lungolinea senza però trovare il campo. 15-0 Prima vincente sulla riga.ha accompagnato ilcon un urlaccio con cui ha provato a scacciare tutta la tensione. La numero 1 delsta vivendo il momento più complicato della propria partita complice qualche errore di troppo da fondo campo. 2-1: la bielorussa anticipa la risposta di dritto e trova il vincente. 40-A Si ferma a metà rete il dritto di. È il secondo errore gratuito dell’azzurra in questo game. Seconda 40-40 La numero 1 delricerca male la palla ed affossa in rete il rovescio. Bravaa variare ripetutamente la traiettoria dei propri colpi. 30-40 Va fuori giri! La bielorussa tira a tutto braccio sia sulla risposta che sul colpo successivo senza però inquadrare il campo.