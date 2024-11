Lettera43.it - Lite a scuola: ragazza di 12 anni accoltella il compagno e lo ferisce, poi chiama i carabinieri

Unatra due studenti, nel cortile di unaalle porte di Roma, ha rischiato di concludersi in tragedia. È accaduto poco prima delle 8 del mattino, lunedì 4 novembre, quando i due si sono incrociati nel cortile davanti l’istituto. Unadi 12, durante il litigio, ha estratto un coltello da cucina e ha colpito il, trasportato subito all’ospedale pediatrico Bambin Gesù della Capitale. Il ragazzo non è in pericolo di vita. La giovane è prima scappata a piedi e poi è stata lei stessa are i, che intanto erano intervenuti per recuperare l’arma e soccorrere lo studente. Si indaga sui motivi che possano aver fatto degenerare la, ma secondo la prima ricostruzione si tratterebbe di «dissidi scolastici». Articolo completo:di 12ile lo, poidal blog Lettera43