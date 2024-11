Lookdavip.tgcom24.it - Il seno di Kim Kardashian distoglie l’attenzione dalla croce di Lady Diana

Ogni primo sabato di novembre, moltissime star si ritrovano a Los Angeles per il LACMA Art+Film Gala. L’evento benefico, patrocinato da Gucci, ha lo scopo di raccogliere fondi per lo sviluppo di progetti legati all’arte e alla filmografia del famoso museo californiano. Tra i tanti vip presenti, a farsi notare più di tutte è stata (come spesso accade) Kim. Le star all’eventoVittoria CerettiSabato De Sarno, direttore creativo di Gucci, è stato affiancato sul red carpet da Stefano Cantino, CEO della maison. Con loro c’era anche Leonardo DiCaprio, in veste di co-chair della serata. Con l’attore in prima linea, poteva mancare la fidanzata, Vittoria Ceretti? Dopo aver debuttato in veste di angelo alla recente sfilata Victoria’s Secret, la top è volata a Los Angeles, per presenziare alla soirée.