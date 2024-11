Sport.quotidiano.net - Grifo, al luna park sorride solo il Legnago. Svantaggio, sorpasso e pari-beffa nel recupero

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Finisce 2-2 contro il. Sarebbe stato divertente se il Perugia non fosse nelle zone basse della classifica e il, invece, l’ultima della classe. Perché di sicuro le emozioni, o forse sarebbe meglio dire gli stati d’animo hanno subito continue variazioni. Dalla delusione alla speranza, poi l’illusione, fino a ripiombare nello sconforto a ridosso del triplice fischio. Il Perugia scende in campo con poca verve e con poca fantasia; nonostante i due navigati trequartisti non si accende e ilallo scadere del primo tempo infligge la punizione. Nella ripresa i biancorossi riemergono, dopo una girandola di sostituzioni, pareggiano con Montevago, addirittura in tre minuti vanno anche avanti con Sylla, ma nel finale di match, una squadra giovane e offensiva permette aldi tentare l’assalto finale e di arrivare al 2-2 nel