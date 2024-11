Tvzap.it - “Grande Fratello”, è già finita tra Shaila e Lorenzo? Dietrofront clamoroso

Leggi tutto su Tvzap.it

News tv. “”, ètra– Nel primo pomeriggio di ieri,si sono ritrovati in camera per un momento di relax e hanno iniziato a parlare della situazione che si è venuta a creare nella Casa dopo il loro avvicinamento. In particolare, Spolverato ha chiesto all’ex velina: “Tu sei felice?”.Gatta ha risposto affermativamente: “Sì, tu sicuramente mi rendi felice. È la prima volta che penso per due come una coppia, anziché solo per me stessa. Quindi sono felice e basta”. Parole che hanno spiazzato, che ha replicato: “Io no, non sono felice. Non riesco ad essere me stesso”. Non l’unico sfogo del giovane modello, che si è confrontato nelle ultime ore con diversi coinquilini.