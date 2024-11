Lanazione.it - Firenze celebra i 100 anni della Madonnina del Grappa

, 4 novembre - L'OperaDivina Provvidenzadelcompie centodi vita. Perre questo importanteversario, sabato 9 novembre alle 10 si terrà un convegno nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio. Interverranno la sindaca diSara Funaro, il presidenteRegione Eugenio Giani, l’arcivescovo diGherardo Gambelli, il presidentedelVincenzo Russo, l’economista Luigino Bruni, la sociologa Chiara Saraceno, la storicachiesa Anna Scattigno, l’ex sindaco diMario Primicerio. Domenica 10 novembre alle 11.30 si terrà la solenne conzione eucaristica nella basilica di SS. Annunziata alla presenza dell’arcivescovo Gambelli. Oggi ladelha tantissime attività : case-famiglia per ragazzi in difficoltà ; case di riposo per anziani; case di accoglienza per ex detenuti; case di accoglienza per migranti; case vacanze per anziani e bambini; scuola di formazione e lavoro per giovani Neet; un centro sportivo; una missione in Brasile e una in Albania.