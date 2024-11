Lopinionista.it - Facchinetti sulla morte di Quincy Jones: “Giornata triste per il mondo della musica”

Leggi tutto su Lopinionista.it

BERGAMO – “Oggi è unaper il. La notiziascomparsa dimi ha colpito profondamente.non è stato solo un grande produttorele, ma una vera leggenda, un visionario capace di plasmare il suono di intere generazioni. Chi potrebbe mai dimenticare le sue collaborazioni con artisti iconici come Michael Jackson e Frank Sinatra? Due voci uniche, portate a nuove vette proprio grazie alla sua maestria e al suo straordinario talento”. Cosìsua pagina Facebook il cantante e tastierista dei Pooh Roby, che a proposito diaggiunge: “Ricordo ancora con emozione il momento in cui ebbi l’onore di conoscerlo.scelse una partemiaper un progetto e, anche se il nostro incontro fu breve, rimasi colpito dalla sua eleganza e dal suo entusiasmo per ogni singola nota. È un ricordo che porterò per sempre con me.