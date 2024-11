Davidemaggio.it - Endless Love, anticipazioni dal 4 al 9 novembre 2024: terribile scoperta per Kemal e Nihan

Leggi tutto su Davidemaggio.it

©US MediasetPrimo compleanno da dimenticare per la piccola Deniz. Nel corso delle prossime puntate di, durante il party organizzato per la loro bambina,entrano infatti un possesso di un video dal quale si evince che, molto probabilmente, è stata Zeynep ad assassinare Ozan un anno prima.che mette i due innamorati di fronte ad un bivio: da un lato Soydere fa fatica ad accettare l’idea che la sorella sia un’assassina; dall’altro Sezin è disposta a tutto pur di evitare che la ragazza la faccia franca per l’omicidio del gemello. La dizi è in onda dal lunedì al venerdì, alle 14.15, il sabato alle 14:45 e il giovedì e il venerdì in prima serata su Canale 5. E’ visibile in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.