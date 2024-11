Tpi.it - È morto Quincy Jones, leggendario produttore di Michael Jackson: aveva 91 anni

all’età di 91musicista ediscografico, fra gli altri, di Frank Sinatra,e Will Smith. Il suo portavoce, Arnold Robinson, ha reso noto che il decesso è avvenuto nella serata di ieri, domenica 3 novembre nella casa dinel quartiere Bel Air di Los Angeles, dove era circondato dall’affetto della sua famiglia. “Stasera, con i cuori pieni ma spezzati, dobbiamo condividere la notizia della scomparsa di nostro padre e fratello”, si legge in una dichiarazione diffusa dai famigliari del defunto. “Sebbene questa sia una perdita incredibile per la nostra famiglia, celebriamo la grande vita che ha vissuto e sappiamo che non ce ne sarà mai un altro come lui”.