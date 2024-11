Colapesce Dimartino il duo si scioglie saluta i fan con 6 live e un album dal vivo

Leggi tutto su .com

tornano per un ultimo giro di musica insieme per festeggiare con il proprio pubblico con 6 concerti e undaltornano per un ultimo giro di musica insieme per festeggiare con il proprio pubblico, questi primi cinque anni di sodalizio artistico di grande successo, prima di una naturale e fisiologica pausa: venerdì 6 dicembre uscirà Archi, ottoni e preoccupazioni – Dal, con Orchestra (Numero Uno/Sony Music), il loro primodal. E a partire dal 9 dicembre prenderà il via invece il tour Lux Orchestra Beach, 6 date speciali, sempre con orchestra, che li vedrà protagonisti nei principali teatri italiani. Archi, ottoni e preoccupazioni – Dal, con Orchestra, disponibile già in pre-order, è stato registrato il 28 giugno 2024 a Lugo di Romagna, in occasione del concerto realizzato con l’Orchestra La Corelli diretta da Davide Rossi che ha curato anche gli arrangiamenti.