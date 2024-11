Ilrestodelcarlino.it - Avvisi Tari 2024 abbandonati a Ravenna: indagine e denunce

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

, 4 novembre– La scritta “Teme l’umidità” campeggia sugli scatoloninello scantinato di un palazzo in via Fiume, al civico 6. Un avviso che suona beffardo, vista la situazione: in quegli scatoloni giacevano, dimenticate e impolverate, montagne di buste postali. Contenevano, centinaia, forse migliaia, mai consegnati, indirizzati ai cittadini diche avrebbero dovuto riceverli entro il 31 ottobre. A fare venire alla luce la sconcertante vicenda è stato Alvaro Ancisi, consigliere comunale di opposizione, che ha segnalato immediatamente il fatto alla polizia locale, la quale è intervenuta subito, individuando già un primo responsabile all’interno della filiera di subappalto del servizio postale.