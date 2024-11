Oasport.it - Angelo Cito è stato rieletto presidente della Federazione Italiana Taekwondo

Laha scelto ancora una volta la lineacontinuità. Nella XIX Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva infatti, iluscenteconfermato per la terza volta consecutiva alla guidaFITA, con il 98,6% dei voti. Una percentuale incredibile, cheha così commentato al sito federale: “Ringrazio tutti voi per il riconoscimento e la fiducia che mi avete accordato. Lo sport rappresenta una sfida continua, dentro e fuori i campi di gara. L’obiettivo e? quello di rendere la nostrasempre piu? moderna, inclusiva e sostenibile. Ho voluto un preciso slogan per accompagnare questa giornata: “Il futuro, la nostra storia”. Ritengo che il nostro cammino, quello che desideriamo fare, i traguardi che vogliamo raggiungere, rappresentino un futuro che al tempo stesso diventera? la nostra storia. Pagine che dobbiamo scrivere insieme.