Anteprima24.it - Valle di Maddaloni, al via la Festa della Mela dall’8 al 10 novembre

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiCi siamo finalmente! Musica, danze, street food e mercatini d’artigianato vi aspettano a un weekend indimenticabile nella città dei Ponticon la 30° edizionea curaPro Locoche sarà animata da un’atmosfera vivace e accogliente. Lasi terràal 102024. Il profumo invitantecarne arrosto, i panini farciti con succulente fette di maiale allo spiedo, croccanti all’esterno e teneri all’interno creeranno un’esplosione di sapori ad ogni morso. Accanto, un cestino di mele annurche fresche aggiungerà una nota dolce e rinfrescante, bilanciando perfettamente il sapore riccocarne. Piatti tipicitradizione come cotiche, fagioli, Pan cotto, nfrennole e minestra di campo ti accompagneranno in un viaggio nei ricordi, evocando immagini di pranzi in campagna.