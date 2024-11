Sport.quotidiano.net - Torino-Fiorentina 0-1, Kean trascina i viola al secondo posto

, 3 novembre 2024 – Continua la sorprendente corsa dellache coglie la quinta vittoria di fila in campionato battendo a domicilio 1-0 unsempre più in crisi di risultati (sei sconfitte nelle ultime sette uscite per i piemontesi) e aggancia l’Atalanta momentaneamente alin classifica. Un successo che gli uomini di Palladino hanno conquistato sapendo soffrire e grazie al gol quinto gol in campionato di Moise; una rete siglata al culmine di un primo tempo nel complesso decisamente avaro di grosse emozioni. Più briosa la ripresa, in cui i granata – grazie anche ai cambi operati da Vanoli – hanno cercato di uscire dal guscio e di riequilibrare le sorti del match. L’occasione più ghiotta è capitata al 70’ sui piedi di Pedersen che ha spedito sul palo un pallone ricevuto da Walukiewicz.