Promemoria per i signori del no | le istituzioni non sono eterne E anche quelle italiane si possono riformare

Gli antichi nomoteti andavano dicendo che le loroerano dettate dagli dei; e che perciò non potevano essere discusse. I fatti storici hanno sempre e palesemente mostrato cosa diversa, o il contrario; e lespesso state modificate.inglesi, che la cultura liberale spaccia per millenarie, risalgono, per l’Inghilterra, a una guerra civile e religiosa di metà del XVII secolo con decapitazione di Carlo I; e per la Gran Bretagna, UK, al 1707-14, con ulteriori mutamenti. La Francia, per farla breve, conta, dal 1788: una monarchia assoluta e due costituzionali, due imperi finti costituzionali, cinque repubbliche, delle tirannidi, e vari scossoni. Un Regno di Spagna esiste solo dal 1808, e in continuo conflitto civile fino al 1939, con monarchie, repubbliche e dittature.