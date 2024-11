Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto cosa c’è dopo la morte: mi sentivo attratta da una luce e da una musica che mi chiamava”: il racconto di Patrizia Pellegrino a Verissimo

Untoccante, tra dolore, rinascita e un’esperienza ai confini della vita., ospite a, ha condiviso con Silvia Toffanin e il pubblico di Canale 5 i momenti più intensi e drammatici della sua vita. “Vedere le immagini di papà e di Aldo mi fa sempre male”, ha esorditoguardando un video con le immagini del padre e del fratello, figure fondamentali nella sua vita scomparse prematuramente. “Non ho paura della, so che lui verrà a prendermi“, ha aggiunto, rivelando un profondo legame con il papà. Ma è ildell’esperienza di pre-vissuta a causa di una gravidanza extrauterina a lasciare il segno: “Prima di aspettare Riccardo, ho avuto una gravidanza extra-uterina. Il bimbo era nella tuba invece che nell’utero. Non sapendolo ed essendo proprio all’inizio della gravidanza, non avevo capito questa– ha iniziato a raccontare -.