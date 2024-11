Isaechia.it - Grande Fratello, Tommaso Franchi dopo aver ‘tradito’ Mariavittoria sbugiarda Lorenzo e Shaila: “Hanno visto i social”

Nella Casa del, traMinghetti è nata un’intesa che ha avuto il suo apice in un bacio. Tuttavia, il 24enne di Siena ha sempre chiarito che, alla luce del contesto e della differenza d’età, non sta prendendo il flirt con la 31enne romana sul serio. Il ragazzo ha anche palesato un interesse per la concorrente del Gran Hermano Maica Benedicto che ha trascorso un paio di giorni nella Casa. La complicità nata con Maica, però, sarebbe semplicemente frutto di un’amicizia che li ha uniti dai primi istanti in cui si sono incontrati. Infattisi è successivamente dichiarato adicendole: “A me piaci te”. Eppure alcuni atteggiamenti dell’idraulicosollevato dubbi sulle sue reali intenzioni con la dottoressa in medicina estetica.