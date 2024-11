Sport.periodicodaily.com - Empoli-Como: le probabili formazioni

Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Vincere per entrambe significherebbe portare a casa tre punti preziosi in chiave salvezza.si giocherà lunedì 4 novembre 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Castellani.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Due punti raccolti nelle ultime cinque partite farebbero già scattare l’allarme per chi ha come obiettivo la salvezza, ma grazie all’ottimo inizio, i toscani possono vantare una classifica piuttosto tranquilla. La squadra di D’Aversa ha infatti 11 punti, e il rallentamento di questo ultimo periodo è da attribuire agli avversari di rango superiore incontrati. I lariani stanno disputando un campionato in linea con le aspettative di una neopromossa, ovvero raggiungere la salvezza.