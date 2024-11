Anteprima24.it - Biancolino: “Serviva più cattiveria, dobbiamo ripartire dagli errori”

Tempo di lettura: 2 minuti“da questa partita analizzando glicommessi, pensando che nessuno regala nulla. Se non si è cattivi e non si ha fame non si fa nulla. Il Taranto ha fatto la sua partita, dovevamo essere noi più veloci a trovare le giuste soluzioni”. Parla così il tecnico Raffaele, dopo la sconfitta arrivata in casa (0-1) contro i pugliesi. “Questi ragazzi sono delle macchine che hanno bisogno di giocare. Bisogna, assorbire questa sconfitta, capire l’importanza della prestazione che dovevamo fare econ piùperché nessuno regala nulla”. “Eravamo quelli di Trapani. Non possiamo andare sempre a 300 all’ora.essere bravi noi a gestire la partita. Sembra una partita bloccata, ma bisogna fare tanto di più.