Basket Serie A 2024 25 | tracollo dell’Olimpia Milano in casa di Trento Trieste schianta Varese

Leggi tutto su Sportface.it

Tocca forse un punto di non ritorno questo difficile avvio di stagione, già alla seconda sconfitta in campionato dopo le varie delusioni accumulate in Eurolega. La squadra di Ettore Messina andava a fare visita alla capolistacon tante assenze, ma non basta per giustificare il punteggio finale di 91-57 per i padroni dicontro una squadra che non è riuscita a reagire in alcun modo durante un parziale di 24-0 a cavallo tra primo e secondo quarto da parte degli uomini di Paolo Galbiati., dal canto suo, si gode questo splendido inizio, rimanendo imbattuta dopo la sesta giornata: 16 per Andres Forray, poi i 15 del solito Myles Cale. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON Tutto facile per la Pallacanestro, che nella sesta giornata della/2025 didemolisce l’Openjobmetisper 107-81.