Liberoquotidiano.it - Agguato delle toghe rosse alla nave Libra: verso la guerra totale, cosa può accadere nelle prossime ore

Lo scontro trae governo prosegue, incessante. E, anzi, è destinato a divampare ulteriormente. Al centrotensioni ancora l'Albania, i centri di trattenimento per migranti. Il premier, Giorgia Meloni, lo aveva promesso: "Non ci faremo fermare dai giudici". E proprio per questa ragione la missione sta per ripartire. La, della Marina militare, ha lasciato il porto di Messina e già da domani, lunedì 4 novembre, dovrebbe essere operativa nel Mediterraneo centrale, di fronte alle coste libiche. Insomma, nuovi immigrati arriveranno in Albania dopo lo stop imposto dal Tribunale di Roma dopo i primi trasferimenti. Il governo, infatti, aveva superato lo stallo con il decreto Paesi sicuri.