Iltempo.it - Un cuore nuovo per serie 3 e CX30

Unbatte sotto il cofano di Mazda3 e CX-30. Nell'era delle cilindrate ridotte supportate dai turbo, il costruttore giapponese porta avanti la sua filosofia «rightsizing», ritoccando la cubatura del suopropulsore aspirato e-Skyactiv G da 140 cavalli. È il celebre motore a benzina che si comporta come un diesel, mutuando in termini di tecnologia l'accensione per compressione, architettura che si traduce in una riduzione dei consumi esaltando il piacere di guida.  Il vantaggio di una cilindrata da 2,5 litri (625 cc per ogni cilindro) sta nel garantire una curva di coppia eccezionale con valori superiori a 200 Nm già a bassissimi regimi, con il valore massimo di 238 Nm disponibile a 3.300 giri/min.