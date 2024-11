Ilfattoquotidiano.it - Torino Art Week, un’intera città si trasforma in fiera d’arte: ecco cosa abbiamo visto e cosa ci è piaciuto di più tra grandi maestri, giovani talenti e qualche bella sorpresa

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

si allinea al trend internazionale che vede arte e design espandersi oltre i confini delle fiere tradizionali,ndo laospitante in un vasto palcoscenico artistico. Così questa settimanasi èta in una grandediffusa, dove i “padiglioni” non si limitano più a eventi consolidati come Artissima e The Others, ma si estendono in ogni angolo della capitale sabauda, offrendo uno spaccato variegato e innovativo del panorama artistico attuale. Tuttavia, emerge una qualità eterogenea che riflette un desiderio diffuso di visibilità, talvolta a scapito di una visione unitaria. Accanto ai rassicuranti, amatissimi dai collezionisti, trovano spazioche esplorano, sperimentano e persino sbagliano, creando un ambiente vivace e in divenire che merita attenzione nel tempo.