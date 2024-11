Movieplayer.it - Rita, Paz Vega, l'intervista: “La mia lettera d'amore all'infanzia macchiata dalla violenza domestica”

L'attrice passa dietro la macchina da presa con un film ambientato nella Spagna del 1984 in cui racconta lo sfaldarsi di una famiglia attraverso il punto di vista della sua piccola protagonista che dà il titolo al film. "Dobbiamo fare altre foto?". Pazindossa un maxi cappotto in contrasto con le temperature fin troppo miti dell'ottobre romano. Appena scopre di aver finito di posare per gli scatti ufficiali di Alice della Città , che ha ospitato l'anteprima di, il suo debutto alla regia, l'attrice e regista si toglie il soprabito e svela un look casual lontano da ogni divismo. Un approccio schietto che manterrà nel corso di tutta l'parlando di un esordio a lungo atteso e di una storia fortemente attuale nonostante sia ambientata nel 1984. L'idea di diventare regista e un punto di vista specifico